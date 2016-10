Kamervragen over ’doordraaien’ kalveren

Foto Ella Tilgenkamp Kalfjes op de veemarkt in Purmerend. Bekijk Fotoserie

PURMEREND - PvdA-Kamerlid Tjeerd van Dekken stelt Kamervragen over het vroegtijdig doden van gezonde kalveren waar vandaag (woensdag) over wordt bericht in onze kranten. Wekelijks worden volgens de Dierenbescherming 200 kalveren geëuthanaseerd of geslacht voor de petfoodindustrie, terwijl die kalveren voordien werden opgefokt.

Door Rien Floris - 19-10-2016, 12:52 (Update 19-10-2016, 13:11)

Het gaat om lichte kalveren die de veehandel liever niet afneemt van melkveehouders omdat de kalvermesters alleen nog kalveren vanaf 42 kilo willen verwerken.

Door de groeiende veestapel (er zijn dit jaar 100.000 melkkoeien meer) worstelt de sector met een...