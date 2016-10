Blue Energy en versneller ASML Nationale Iconen

AMSTERDAM - Het project Blue Energy van REDstack is één van de drie nieuwe Nationale Iconen. Het bedrijf, dat op de Afsluitdijk een proefinstallatie heeft staan, heeft de ambitie om wereldwijd energie te winnen door gebruik te maken van het verschil in zoutgehalte tussen zoet en zout water.

Henk Kamp, minister van Economische Zaken maakte gisteravond de drie nieuwe iconen - allemaal baanbrekende innovaties - bekend in het tv-programma De Wereld Draait Door. ,,Het is geweldig dat we een paar mensen kunnen eren die ideeën hebben bedacht waar de hele mensheid wat aan heeft.’’

De nieuwe iconen krijgen een bewindspersoon en een departement toegewezen die het project verder moeten helpen.

,,We gaan nu helemaal versnellen’’, zei directeur Rik Siebers van REDstack.

Volgens hem kan tien tot twintig procent van de energieproductie in de wereld worden gerealiseerd met behulp van de door zijn bedrijf ontwikkelde techniek.

Ook het Lighthouse-project viel in de prijzen. Chipmachinemaker ASML startte dit project dat als doel heeft om binnen tien jaar medische isotopen voor de diagnose van kanker te kunnen produceren zonder dat hierbij verrijkt uranium wordt gebruikt. Een nieuw consortium moet er voor zorgen dat het ook echt van de grond komt.

Groasis krijgt de titel voor de ontwikkeling van dozen gemaakt van eierdozenkarton waarmee fruitbomen met negentig procent minder water ook in droge gebieden kunnen groeien.