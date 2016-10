Poolse uitzendkracht doet boekje open over seksuele intimidatie: ,,Hij wil me pijn doen of kussen”

Holland Media Combinatie/Leonie Groen Isabella Geus heeft geen werk meer buiten de deur. De komende jaren is ze huisvrouw.

ZANDVOORT - ,,Je bent een oude smeerpijp. You are a dirty ol’ man”, zongen The Three Degrees in 1973. Het lied is nog helemaal actueel. De 21-jarige Poolse werkneemster Isabella Geus moet op de werkvloer een veertig jaar oudere viezerik van haar lijf zien te houden.

Door Leonie Groen - 17-10-2016, 7:00 (Update 17-10-2016, 7:12)

Isabella is net de twintig voorbij als ze via het uitzendbureau Workforce, gevestigd in Polen, vanuit Wroclaw naar Nederland komt. Ze studeert in Wroclaw psychologie en verdient een paar grijpstuivers als telefonisch verkoper op een kantoor...