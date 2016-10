Grote Ziggo-storing verholpen

Foto: ANP

NOORD-HOLLAND - In verschillende plaatsen in Noord-Holland konden klanten van Ziggo vrijdag niet internetten.

Door Internetredactie - 14-10-2016, 14:35 (Update 14-10-2016, 14:47)

De oorzaak was een fout in nieuw geladen software. In onder meer delen van Alkmaar, Zaandam en Amsterdam hadden huishoudens last van de storing.

Een woordvoerder meldt dat de storing rond half twee verholpen was.