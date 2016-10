De aardappel verovert de wereld

Aardappels groeien tegen de klippen op. Ze veroveren de wereld. China is met zes miljoen hectare aardappels de grootste aardappelkweker. India en Rusland volgen met twee miljoen hectare. Nederland heeft een schamele 160.000 hectare. Maar in pootaardappelen 750.000 ton en diepvriesfriet blijven we een wereldspeler van formaat zegt aardappelprofessor Anton Haverkort. En: We blijven aardappeleters.

Vincent van Gogh schilderde hoekige boerenkoppen achter een bord bonkige dampende piepers. Een iconisch beeld in het land van aardappel- eters. Nog steeds staat in veel huishoudens...