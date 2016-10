Debat rond islam is totaal verziekt

ANP Machteld Zee houdt een lezing bij de Beweging voor Naties en Vrijheid, de Europese overkoepelende partij waar het Vlaams Belang deel van uitmaakt. Bekijk Fotoserie

LEIDEN - De rechtenfaculteit van Universiteit Leiden ligt onder vuur sinds het verschijnen, begin oktober 2016, van het boek ’Heilige identiteiten, op weg naar een Shariastaat?’van Machteld Zee. De faculteit wordt radicalisme, vreemdelingenangst en conservatisme verweten. Er zit een groep islamcritici. Volgens rector magnificus Carel Stolker is het niet gek dat een afdeling binnen de faculteit een bepaalde kleur heeft maar is er in Leiden alle ruimte voor debat. ,,Hier mag alles, als het maar kwaliteit heeft.”

Door Tekst: Leonie Groen - 15-10-2016, 7:30 (Update 15-10-2016, 7:58)

Stolker vindt het ’bizar en...