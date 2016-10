Pia Dijkstra-effect: 83.237 keer ’Nee’

Foto ANP Pia Dijkstra wordt gefeliciteerd door fractievoorzitter Alexander Pechtold nadat haar wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in de Tweede Kamer is aangenomen

AMSTERDAM - Tienduizenden mensen zeiden afgelopen maand ‘nee’ tegen orgaandonatie. En de donorweek moet nog beginnen. Binnen vier weken is het aantal mensen dat geen orgaandonor wil zijn met 83.237 gestegen.

Door Nancy Ubert n.ubert@hollandmediacombinatie.nl - 8-10-2016, 7:53 (Update 8-10-2016, 7:53)

In totaal nam het aantal namen in het donorregister toe met 75.936 in de maand september. Ter vergelijking: in 2015 steeg het totale aantal registraties in een jaar tijd met ‘slechts’ 46.000. Bovendien daalde vorig jaar het aantal ’neezeggers’ met 8.000. Van 1.582.000 in 2014 naar 1.574.000 in 2015.

In tegenstelling tot...