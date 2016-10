Jarig D66 heeft wel veel bereikt

foto ANP D66-leider Alexander Pechtold tijdens eerdere verkiezingscampagnes in Leiden.

DEN HAAG - Vijftig jaar geleden werd D66 opgericht. Aanvoerder Hans van Mierlo zette in op individuele ontplooiing en bestuurlijke vernieuwing. De gekozen burgemeester en minister-president, invoering van het districtenstelsel en een referendum. Het werden de kroonjuwelen van de partij. Wat is er in die vijftig jaar binnengehaald?

Door Frans van den Berg - 8-10-2016, 10:57 (Update 8-10-2016, 11:19)

Het starre politieke systeem doorbreken, laten ontploffen. „Dat wilde D66 bij de oprichting, maar dat is niet gelukt. D66 is er nu zelf een onderdeel van geworden”, constateert Boris Dittrich, die twaalf jaar Kamerlid...