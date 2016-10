Audiotours langs de KLM-huisjes

De Leidse audiotour volgt de jonge Rembrandt. Het huisje 19 staat aan het Rapenburg 31. Bekijk Fotoserie

AMSTERDAM - Leiden in de voetsporen van de jonge Rembrandt. Met die gratis audiotour door Leiden haakt auteur Mark Zegeling in op het succes van zijn eigen boeken over de befaamde KLM-huisjes.

Door Frans van den Berg - 7-10-2016, 20:17 (Update 7-10-2016, 20:17)

Incidenteel waren er wel eens rondleidingen door de binnensteden, maar nu zijn er zeven gratis audiotours. De wandeling in Leiden begint uiteraard bij het geboortehuis van Rembrandt, langs het standbeeld dat voor hem is neergezet en daarna langs nog 16 hoogtepunten in de Leidse binnenstad. Kerken, musea, cafés, de buskruitramp...