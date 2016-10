’Plan levenslang niet Straatsburgproof’

Jasper Juinen Uitzicht van gedetineerden vanuit de Scheveningse gevangenis.

DEN HAAG - Juristen zijn kritisch op het voorstel van staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) van Veiligheid en Justitie over de hervorming van de levenslange gevangenisstraf. Dat bleek gisteren tijdens een bijeenkomst van het Nederlands Juristen Comité en de Universiteit Leiden.

Door Sam Trompert - 7-10-2016, 8:37 (Update 7-10-2016, 8:37)

In Nederland is levenslang echt levenslang, maar van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg moeten levenslang gestraften uitzicht hebben op eventuele vrijlating. Een levenslange straf is volgens de Europese rechters ’onmenselijk’. Het hof is in principe niet tegen levenslang, maar concludeert dat gevangenen enigszins ’hoop’ moeten hebben op terugkeren in de samenleving.

Dijkhoff moet de wet dus aanpassen op dit punt, al gebeurt dat enigszins schoorvoetend. De staatssecretaris wil nu een onafhankelijke toetsingscommissie instellen, die 25 jaar na het begin van de levenslange gevangenisstraf met een advies komt. Kan iemand weer functioneren in de maatschappij? Zo ja, dan kan vanaf dat moment begeleiding en behandeling beginnen. Daar kan ook verlof bij horen. Tot dat moment is daar geen sprake van.

Juristen betwijfelen of dat wel ’Straatsburgproof’ is. Die toetsingscommissie kan nauwelijks beoordelen of iemand weer zou kunnen terugkeren in de samenleving, als dat niet is onderzocht in de 25 jaar daarvoor. Dat zeggen bijvoorbeeld advocaat Tomasz Kodrzycki en professor Marieke de Hoon (VU). Voor levenslang gestraften bestaat in Nederland nu geen behandeltraject en dus heeft zo’n commissie eigenlijk niks te toetsen. Er moet eerder gewerkt worden aan resocialisatie, stellen zij.

Daarbij is een toetsing na 25 jaar nauwelijks „perspectief op vrijlating” te noemen. Erik Masthoff is directeur zorg en behandeling van de gevangenis in Vught. Hij vergelijkt de kwestie met korter gestraften, die hun straf soms al ondraaglijk vinden. Zo uitzichtloos en ondraaglijk dat ze hem om euthanasie vragen. „Zo’n toetsing over 25 jaar geeft niet het gevoel: tjonge, wat heb ik toch een lichtpunt aan de horizon”, zegt hij daarover.

Dat betekent overigens niet dat de levenslange straf moet verdwijnen. Zowel Masthoff als Kodrzycki en De Hoon vinden het belangrijk dat rechters de mogelijkheid iemand levenslang te veroordelen houden voor de groep die niet te resocialiseren is.