Sluiting Borssele kan ook opslag nucleair afval Petten raken

Foto: ANP Transport van nucleair afval naar de COVRA in Nieuwdorp.

NIEUWDORP - De kerncentrale in Borssele bevindt zich op een steenworp afstand van COVRA NV, de landelijke opslagplaats voor kernafval. Deze opslag was recent in het nieuws als bestemmingsplaats voor het nucleair afval dat bij de kernreactor in Petten ligt opgeslagen.

Door Rens Koldenhof - 4-10-2016, 16:50 (Update 4-10-2016, 16:56)

De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) is gevestigd in Nieuwdorp, nog geen kilometer van de kernenergiecentrale Borssele. COVRA slaat al het radioactief afval dat in Nederland ontstaat op totdat het vervallen is tot ongevaarlijk materiaal (licht en middel radioactief afval)...