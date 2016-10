Gedeputeerde twijfelt niet over oordeel ANVS over veiligheid bij reactor Petten

HAARLEM - Gedeputeerde Jaap Bond zegt geen reden te hebben te twijfelen aan het oordeel van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming over de veiligheid bij de kernreactor in Petten. Dit ondanks het feit dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid zich onlangs kritisch uitliet over diezelfde ANVS.

Bond zei dit tijdens een door de PvdA aangevraagd interpellatiedebat in de vergadering van Provinciale Staten over de situatie bij NRG, de exploitant van de reactor.

Aanleiding voor dit debat waren de zorgen van omwonenden over de...