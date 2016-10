Aanlandplicht Noordzeevissers in vijf vragen uitgelegd

GPD Krabben, zeesterren en ondermaatse vis bleken de bijvangst na twee uur vissen op schol en tong.

TEXEL - Noordzeevissers vrezen grote problemen door de aanlandplicht voor bijvangst en ondermaatse vis. Vandaag bieden ze een petitie aan in de Tweede Kamer.

Wat is de aanlandplicht?

De aanlandplicht is ingesteld door de Europese Commissie. Het is eigenlijk een verbod om de bijvangst van te kleine of onverkoopbare vis terug in zee te gooien. het weggooien van vis wordt gezien als verspilling. Een visser die op tong vist, vangt ook schol bij. Soms wordt die vis overboord gegooid omdat die vis ondermaats...