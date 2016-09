Ahmad wil werken

Eigen foto (selfie) Ahmad: ,,Ik ben niet naar Nederland gekomen om mijn hand op te houden’’

Wekelijks krijgt Fada Theatre wel een verzoek binnen om ergens even een kunstje te komen doen. Dan gaat een stelletje bobo’s met elkaar discussiëren over het vluchtelingenvraagstuk en ontdekt de organisatie een dag voor het grote debat dat er wel over maar niet met de nieuwkomers wordt gepraat. Of de acteurs van Fada daarom even ’een stukje kunnen komen doen’. Liefst voor niks.

Door Nancy Ubert - 30-9-2016, 9:53 (Update 30-9-2016, 9:53)

In het begin was ik diep verontwaardigd. ’Je belt toch ook niet naar een museum op met de vraag...