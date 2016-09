Bestaansrecht voor doodgeboren kinderen

Familiefoto Natasja Geyteman en haar man met het kistje van Jolie indertijd op de begraafplaats in Katwijk.

KATWIJK - Doodgeboren kinderen worden binnen afzienbare tijd ook opgenomen in de basisregistratie personen (BRP). Dat hebben de ministers Plasterk (BZK) en Van Der Steur (V&J) toegezegd aan de initiatiefnemers van de petitie 'Ik wil ook in de BRP'.

Door Rien Floris - 19-9-2016, 16:42 (Update 19-9-2016, 16:42)

Natasja Geyteman uit Katwijk, initiatiefneemster van deze petitie om doodgeboren kinderen op te nemen in de officiële basisregistratie is tot tranen geroerd door de toezegging. ,,Hiermee krijgen ze bestaansrecht. Het is fantastisch dat dit gebeurt. Onze Jolie komt er nu ook in, want...