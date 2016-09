Kunnen we op Mars wonen?

Foto DigiDaan NEMO Wakker worden lezing

Met zijn vulkanen, zandduinen, restanten van rivieren en zijn ritme van dag en nacht, spreekt planeet Mars al eeuwenlang tot de verbeelding van de mens: kunnen we op deze verre planeet wonen? Planeetonderzoeker Sebastiaan de Vet neemt kinderen zondag 25 september mee op ontdekkingstocht, op zoek naar het antwoord tijdens de Wakker Worden Kinderlezing bij NEMO Science Museum in Amsterdam.

Tijdens de Kinderlezing, speciaal voor nieuwsgierige kinderen van 8 tot 12 jaar, geeft Sebastiaan de Vet antwoord op de vraag wat er allemaal nodig is om op een andere planeet te kunnen wonen. ,,Mars is de helft kleiner dan de aarde, waardoor de zwaartekracht daar anders is. Een bal kun je daar veel verder gooien dan hier,’’ legt de planeetonderzoeker uit. ,,Er zijn veel dagelijkse dingen die op Mars heel anders verlopen. Die zul je moeten aanpassen.’’

Om erachter te komen wat er precies allemaal moet veranderen voor je op Mars kunt wonen, vraagt De Vet hulp aan de kinderen. Met een aantal experimenten worden onder meer de effecten van luchtdruk bekeken. ,,En we gaan kijken hoe voorwerpen naar beneden vallen op Mars.’’

Hoewel Mars ontzettend ver weg is, is de planeet toch goed vanaf de aarde te onderzoeken. De Vet: ,,Hier op aarde kom je weleens een landschap tegen dat er buitenaards uitziet. Dat vormt een bron van inspiratie om het landschap op Mars te begrijpen. Dat doe ik vanuit aardwetenschappelijk oogpunt.’’

Het landschap van de planeet Mars vertoont veel gelijkenissen met de aarde. De Vet: ,,Het is ook een rotsplaneet, daardoor is het een leuk studieobject. Wat mij vooral fascineert, zijn de zandduinen en andere windafzettingen. We hebben Marskarretjes op de planeet en goede satellieten die rond Mars cirkelen, waarmee we de planeet goed kunnen bestuderen. We hebben zelfs foto’s van zandkorrels op Mars!’

Nieuwsgierige kinderen die graag te weten willen komen waarom wetenschappers zo enthousiast praten over bemande missies naar Mars, kunnen zondag 25 september deelnemen aan de Wakker Worden Kinderlezing, om 11.00 en 13.00 uur bij NEMO Science Museum in Amsterdam. Reserveer via www.nemosciencemuseum.nl/wakkerwordenlezingen.