Op zoek naar drugs tussen mango’s op Schiphol [video]

SCHIPHOL - Wat doet een hond op een lading mango’s uit India?

Door Frans van den Berg - 14-9-2016, 19:53 (Update 14-9-2016, 21:18)

Douanier vertelt over Cesar

Heel simpel, zoeken naar drugs tussen deze luchtvracht op Schiphol. In 1978 was douanier Leon Warniers de eerste speurhondengeleider op de luchthaven. Toen vooral hasj en wiet, later harddrugs.

Op de expositie over Schiphol in het Amsterdam Museum hangt een foto van Leon met speurhond Cesar op die lading. Dat was in 1993, zo vertelt hij. „In die tijd was er een smokkellijn voor heroïne vanuit India naar Nederland. Met name ladingen mango werden daarvoor gebruikt, al vonden we in deze specifieke lading niets.”

In acht jaar tijd heeft hij samen deze hond 183 drugsvangsten gedaan. Eind dit jaar gaat Leon na 44 dienstjaren met pensioen. Cesar is al eerder met pensioen gegaan. „Na negen jaar dienst mocht Cesar bij mij thuis van zijn pensioen genieten. Inmiddels ben ik al weer met de negende hond op pad”, vertelt hij.

Diploma

De honden worden van particulieren gekocht. Cesar kwam hij op het spoor toen iemand in Zutphen een hond aanbood. „Die was echter totaal ongeschikt, maar de eigenaar had ook een andere herder waarmee ik wel meteen een klik had. Dat was Cesar. Voor toen 1200 gulden (545 euro) kocht de overheid Cesar. Daarna volgde een intensieve opleiding in Wassenaar. Zelf moest ik theorie-examen doen en van Cesar hangt hier het diploma.”

Het mooie van speurhonden is volgens hem dat je ze kunt trainen op iedere willekeurige geur. Dus op drugs, maar er zijn ook honden die geld kunnen opsporen, mensen of bommen.

De douanier was alleen bij het persbezoek in het museum en niet dagelijks, maar zijn verhaal is deels te horen tijdens de audiotour. Naast de foto’s van de hond, is een uitstalling van smokkelwaar te zien. Zo hangt er een korte broek waarin een passagier een hele serie kolibries heeft gemokkeld. De levende vogels zaten in zakjes aan de binnenzijde van de broek. Op Schiphol liep de man toch tegen de lamp.

De uitstalling van smokkelwaar maakt ook duidelijk dat producten van bedreigde diersoorten niet Nederland in mogen, zoals krokodillenleer, ivoor en slangenhuid.