9/11 volgens van George van Houts: ’We worden weer oorlog ingezogen’

Foto Holland Media Combinatie George van Houts zaterdag in de Utrechtse Jaarbeurs.

ZAANDAM - Zijn medespelers zijn afgehaakt, maar de Zaandamse acteur George van Houts laat zich niet bang maken. Hij gelooft niet in het officiële verhaal achter de aanslagen van 2001 in New York.

Door Leonie Groen - 11-9-2016, 22:52 (Update 11-9-2016, 23:22)

Die luidt: islamitische terroristen zijn de daders en 9/11 maakt deel uit van het masterplan van Osama Bin Laden. Van Houts gaat de theaters in met het andere verhaal. Het is alweer vijftien jaar geleden dat gekaapte vliegtuigen zich boorden in de Twin Towers in New York. De aanslag...