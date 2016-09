Zaandamse wijk Poelenburg: vol problemen en toch fijn om te wonen

ZAANDAM - Het is een van de armste wijken van Nederland, zo niet de armste, Poelenburg, de Zaandamse wijk die in de eerste week van september 2016 volop in het nieuws door een groepje ’treitervloggers’. Het is een wijk van bijstandstrekkers, eenoudergezinnen, veel jonge kinderen, vijftig nationaliteiten, taalachterstand en zwerfvuil. De wijk draagt al lange tijd het stempel Probleemwijk. Toch zeggen bewoners dat het er prettig toeven is.

Door Leonie Groen - 10-9-2016, 7:30 (Update 10-9-2016, 7:30)

Poelenburg is begin jaren zestig uit de grond gestampt om de toenmalige woningnood te...