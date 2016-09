Onderzoek en debat over Petten

DEN HAAG - De veiligheid van de reactor in Petten en de perverse financiële prikkels moeten worden onderzocht. Bovendien komt er snel een kamerdebat over ECN/NRG; aangevraagd door GroenLinks met steun van de VVD.

Door Rien Floris - 7-9-2016, 19:13 (Update 7-9-2016, 19:13)

De financiële perikelen van Petten leiden tot problemen tussen medewerkers die verschillend denken over veiligheid en geld verdienen.

Kamerleden van PvdA, D66, GroenLinks en SP uiten grote bezorgdheid hierover tegenover de NOS die de zaak aan het licht bracht. De ministers Kamp en Schultz moeten snel een groot onderzoek starten.

Isotopen

Wereldwijd zijn kankerpatiënten afhankelijk van de medische isotopen die onder meer in Petten worden gemaakt. De isotopen worden gebruikt voor de opsporing en behandeling van de ziekte. Nuttig en noodzakelijk, maar toch vragen Kamerleden zich af of Petten nog wel een toekomst heeft. Duidelijk is wel dat het zo niet langer kan volgens de Kamerleden.

Nucleaire toekomst

Er is genoeg stof voor een pittig kamerdebat over Petten én de nucleaire toekomst van Nederland. PvdA-Kamerlid Vos wil dat de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en de minister onmiddellijk in actie komen.

,,We weten dat Borssele onder de kostprijs werkt, en we weten nu ook dat er in Petten het een en ander aan de hand is. Dat geeft een zorgwekkend beeld ten aanzien van nucleaire installaties in Nederland en België. De vraag is of we niet het voorbeeld van Duitsland moeten volgen, en gewoon afscheid moeten nemen van nucleaire installaties", zegt Vos tegen de NOS.