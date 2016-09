’We werden letterlijk wakker’

UNITED PHOTOS DE BOER BV Boze Zwanenburgers sluiten de weg naar Schiphol af met brandende autobanden

Pas toen de eerste vliegtuigen in 2003 overkwamen werden ze wakker in Castricum. De nieuwe Polderbaan, door Schiphol verkocht als ’Milieubaan’ omdat het de zo geplaagde Zwanenburgers een betere nachtrust zou garanderen, doorbrak de landelijke stilte die van Castricum en het aangrenzende Bakkum zo’n geliefd forensendorp had gemaakt.

Door Rens Koldenhof - 3-9-2016, 10:25 (Update 3-9-2016, 10:25)

„We werden letterlijk wakker”, herinnert Erwin von der Meer zich. „En toen pas werden we wakker.” Net als eerder in Zwanenburg. Daar hadden ze ook pas door wat de Zwanenburgbaan inhield toen de toestellen...