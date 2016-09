Leidse onderzoekers in de race voor ’Wetenschapstalent 2016’

Foto Sam Trompert Karwan Fatah-Black (l.) en Mariska Kret (r.) zijn genomineerd als New Scientist Wetenschapstalent 2016. Bekijk Fotoserie

LEIDEN - Hoe slaag je als jonge wetenschapper in de academische wereld? „Je zit aan tafel met mensen die binnenboord zijn gebleven. Wij zijn overlevers”, zegt Karwan Fatah-Black (35). „Zo voelt het écht. Als overleven”, reageert Mariska Kret (34). Een voet tussen de deur van de academische wereld krijgen is pittig, maar zij hebben het gered.

Door Sam Trompert - 1-9-2016, 20:00 (Update 1-9-2016, 20:17)

Over leven in de wetenschap

Fatah-Black (historicus) en Kret (neuropsycholoog) zijn zelfs succesvol. Beiden maken kans op de titel Wetenschapstalent 2016. Die prijs is een initiatief van wetenschapsglossy New Scientist. In totaal zijn 25 jonge wetenschappers genomineerd. Fatah-Black onderzocht de slavernijgeschiedenis van Suriname en Paramaribo, Kret bestudeerde het overbrengen van emoties, via lichaamstaal en vooral gezichtsuitdrukkingen.

Fatah-Black: „Het is fijn dat er steeds meer ruimte is voor promotieplekken, daardoor zijn er meer promovendi. Maar er zijn niet zo heel veel banen in de wetenschap. Dat zorgt voor een enorme druk.”

Kret: „Het is niet voldoende om alleen maar een goede wetenschapper te zijn. Je moet je kennis meer en meer kunnen delen met een groter publiek. Er zijn talentvolle mensen die daar de dupe van worden.”

Fatah-Black: „Het kan niet zo zijn dat je je opsluit, veel leest en op basis daarvan iets intelligents opschrijft. Een deel van de relevantie van wetenschap, met name van geschiedenis, is juist dat je het weet te vertalen naar een breed publiek. Over mijn onderzoeksthema, slavernij, hebben veel mensen een mening. Het is belangrijk dat meningenfeest af en toe te voeden met feiten.”

Kret: „Ik werd vandaag gebeld door een talkshow, of ik wilde vertellen over honden. Ik heb me de hele ochtend zitten verdiepen in honden, maar een halfuurtje geleden belden ze toch af. Het kost tijd, ja, maar het hoort erbij. Het levert soms zelfs wat op. Ik ontmoet vaak mensen die ik anders niet zou tegenkomen. Ik had laatst een ontmoeting met een blinde man, die dus geen emoties kan waarnemen. Dat leverde een heel inspirerend gesprek op.”

Fatah-Black: „Op het moment dat er publieke aandacht is voor mijn onderzoek weten ook meer collega’s ervan. Je gaat ervan uit dat je vooral via congressen en wetenschappelijke tijdschriften met collega’s communiceert. Maar die lezen dus ook gewoon de krant. Dat is mooi, want dan kun je met meer vakgenoten over je onderzoek discussiëren. Of het ook ’cool’ gevonden wordt? Ja, dat denk ik ook wel. Mensen vinden het leuk om te zien dat collega’s het goed doen.”

Kret: „Niet allemaal hoor. Soms hoor je wel eens ’heb je haar weer’. Dat ging niet over mij hoor.”

Fatah-Black: „Er treden soms wel rare motivaties en prikkels op. Dat resultaten groter gemaakt worden dan ze zijn. Halve resultaten die gepresenteerd worden als hele resultaten. Of je presenteert halve resultaten en de communicatieafdeling van een universiteit gaat er dan mee aan de haal.”

Kret: „Terwijl de wetenschap absoluut niet oppervlakkig moet worden. Ik was vorig jaar op een congres waar ik mijn onderzoek moest ’pitchen’. Ik had het gevoel alsof ik het moest verkopen. Natuurlijk, je moet nadenken over een aantrekkelijke presentatie als je je boodschap overbrengt op een breed publiek. Maar het publiek moet ook wel willen luisteren.

Fatah-Black: „Een breed publiek bereiken kan ook op een andere manier. Er worden vaak dingen georganiseerd met geschiedenisleraren. Daar ben je heel direct bezig met het voeden van het onderwijsveld. De afstand tussen wetenschap en onderwijs wordt dan heel concreet verkleind. Dat zijn mooie initiatieven.”

Op 22 september wordt bekend wie het New Scientist Wetenschapstalent 2016 is geworden. Stemmen van het publiek bepalen voor de helft welke wetenschapper er met de hoofdprijs vandoor gaat. Naast de eer krijgt de winnaar een bedrag van €2500.

Via de website kunnen mensen tot 8 september stemmen: