WK lifesaving in Noordwijk: redden als sport

Foto Hielco Kuipers WK-voorzitter Jolanda van Dalen Bekijk Fotoserie

NOORDWIJK - De sportzomer mag dan ten einde zijn, maar van 1 tot en met 18 september zorgt Reddingsbrigade Nederland voor een mooie nabrander. Noordwijk en Eindhoven zijn dan gastheer van het WK lifesaving, een sportieve afgeleide van het echte reddingswerk op het water.

Door Peter van der Hulst - 29-8-2016, 11:00 (Update 29-8-2016, 11:35)

Met zo’n vierduizend sporters is het WK lifesaving qua deelnemersaantal van olympische omvang. Maar daarmee houdt elke vergelijking wel op. Waar in Rio de Janeiro een leger aan professionele krachten klaarstond om het aansprekende sportevenement in goede banen...