Jacky de Vries IJmonder van het Jaar 2016

BEVERWIJK - Jacky de Vries is maandagavond in het Kennemer Theater in Beverwijk uitgroepen tot IJmonder van het Jaar 2016.

Door Internet redactie - 6-2-2017, 22:12 (Update 6-2-2017, 22:28)

De jury koos De Vries uit een groep van zes finalisten. De andere finalisten waren Henk Kempers, Lia Heydenreich, Hiske Brouwer, Peter van den Bos en Piet van Zijl.

Een uitgebreid verslag met foto's en video volgt later.

