Breiworkshop bij het Crea Inloopcafé

VELSEN-ZUID -

Er is op donderdag 9 februari van 14 tot 16.30 uur weer een crea inloopcafé in het pand aan de Stationsweg 95. Vrouwen mogen langskomen met hun eigen werkje of aanschuiven bij de workshop breien. Ook zijn er vele hobbymaterialen te koop. Entree én deelname aan de workshop kost €10, alleen deelname en werken aan je eigen klus kost €2,50.