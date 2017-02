Fraudeverdachten zaak-Spalier nog niet berecht, accountant op vingers getikt

SANTPOORT-NOORD - De berechting van de hoofdverdachte in de miljoenenfraudezaak bij de voormalige jeugdzorginstelling OCK het Spalier in Santpoort-Noord laat nog op zich wachten. Een woordvoerster van het openbaar ministerie weet niet wanneer hij en enkele medeverdachten in de beklaagdenbank komen te zitten. Het brein achter de omvangrijke verduistering is inmiddels ook verdachte in een nieuwe strafzaak, aldus de OM-zegsvrouw.

Door Carlo Nijveen - 6-2-2017, 14:26 (Update 6-2-2017, 14:31)

Een accountant die de boekhouding van OCK het Spalier moest controleren, blijkt al door de accountantskamer op de vingers te zijn getikt....