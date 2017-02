Ronald Giphart te gast bij Felisenum

Archieffoto Ronald Giphart

VELSEN-ZUID - Ronald Giphart is op donderdag 9 februari te gast op de jaarlijkse schrijversavond van gymnasium Felisenum. De presentatie, interviews en muzikale bijdragen zijn in handen van leerlingen uit de zesde klas.

Ronald Giphart is een van Nederlands bekendste schrijvers en vooral onder jongeren erg populair. In zijn werk houdt hij het meestal licht en luchtig en gebruikt hij veel humor. Hij schuwt het onderwerp seks niet, in de optiek van Giphart gaan literatuur en seks samen. Daarnaast verwerkt hij vaak autobiografische elementen. In 1992 brak hij door met ‘Ik ook van jou’, waarvoor hij ‘Het Gouden Ezelsoor’ kreeg, het best verkochte debuut van het jaar. Een jaar later verschijnt ‘Giph’, waarna zijn carrière in een stroomversnelling raakt. De boeken volgen elkaar in snel tempo: ‘Het feest der liefde’ (1995),‘Phileine zegt sorry’ (1996), ’Ik omhels je met duizend armen’ (2000), ‘Harem’ (2015) en ‘Lieve’ (2016). Verschillende romans zijn inmiddels verfilmd. Ook schreef Giphart een aantal culinair-literaire werken en was hij verschillende keren te zien in de Nederlandse theaters. De schrijversavond begint om 20 uur, Van Hogendorplaan 2.In de pauze is er gelegenheid boeken te kopen en te laten signeren.