Motocrosser gewond na crash in Crosskuil IJmuiden

IJMUIDEN - Een man is zondagmiddag gewond geraakt bij een ongeval in de Crosskuil langs de Noordersluisweg in IJmuiden.

Het slachtoffer kwam met zijn terreinvoertuig op zijn kant terecht en moest door ambulancepersoneel worden opgevangen.

Na behandeling ter plaatse is hij met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Bekenden van de man hebben de opmerkelijke crosswagen meegenomen.