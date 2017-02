’Zoveelste vernieling’

Foto United Photos/Toussaint Kluiters De Spoorwegovergang aan de Van Dalenlaan waar het hek voor de zoveelste keer vernield is.

SANTPOORT-ZUID - Het Twitterbericht van Wouter Hartendorf van boerderij Sinneveld en de daarop volgende media-aandacht van deze krant, zorgde ervoor dat Prorail vrijdag versneld het hek repareerde bij de spoorwegovergang aan de Bloemendaalsestraatweg/Van Dalenlaan in Santpoort-Zuid.

Door Evelien Engele - 3-2-2017, 15:49 (Update 3-2-2017, 16:02)

De jongste boer van de oudste boerderij in Velsen is er verbolgen over dat door mediavragen Prorail wél iets aan het hek doet terwijl hij er al maanden lang werk van heeft gemaakt.

Hartendorf: ,,Het is de zoveelste keer dat het hek vernield wordt. De dader staat...