Weer een filmavond voor vrouwen

IJMUIDEN - In buurthuis De Brulboei aan de Kanaalstraat 166 begint woensdag 8 februari om 20 uur een filmavond voor vrouwen.

Het draait hierin om Florence Foster Jenkins (Meryl Streep), een rijke dame in New York in de jaren ’30. Ze heeft ambitie om operazangeres te worden, ondanks haar gebrek aan talent. Kaarten á €3 zijn verkrijgbaar aan de zaal.