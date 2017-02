’Finaleplaats pluim voor het museum’

Foto Studio 2 Media/Gwendelyn Luijk Hiske Brouwer in het depot van het Pieter Vermeulen Museum.

DRIEHUIS - Heel goed voor het Pieter Vermeulen Museum, noemt directeur Hiske Brouwer (42) haar finaleplaats in de IJmonder van het Jaar-verkiezing. Juist in een tijd waarin het museum in Driehuis door onzekerheid over haar voortbestaan wordt gekweld.

Door Gwendelyn Luijk - 1-2-2017, 20:15 (Update 1-2-2017, 20:15)

De stemmen die de Uitgeestse kreeg, ziet ze als stemmen voor het museum. „Ik vind dit museum zo ontzettend belangrijk”, zegt Hiske. „Het is voor veel kinderen de eerste kennismaking met cultuur en het leert ze hoe belangrijk natuur is. Als kinderen de schoonheid...