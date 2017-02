Luchtkwaliteit matig en goed tegelijkertijd

Archieffoto De ondertussen overleden milieugedeputeerde Talsma sprak bij het plaatsen van de meter in Wijk aan Zee in 2014 nog van ’fijnstof als sluipmoordenaar die we niet moeten onderschatten’. Bekijk Fotoserie

IJMOND - In de IJmond liggen opvallend veel meetstations. Van de ruim honderd landelijke stations, liggen er vijf in deze regio. Niet voor niets, want dat heeft te maken met de aanwezigheid van industriebedrijven als staalbewerkingsbedrijf Tata Steel.

Door Evelien Engele - 1-2-2017, 13:47 (Update 1-2-2017, 13:51)

,,De stations aan de Staalstraat en Reyndersweg zijn specifiek geplaatst om fijnstof te meten”, legt Wesseling uit. Dat is ook de reden waarom de meetgegevens bij die twee stations minder uitgebreid zijn dan bijvoorbeeld bij het IJmuidense station of die in Wijk aan Zee....