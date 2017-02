’Nodig de statushouders uit en zie wat ze je brengen’

Foto United Photos/Paul Vreeker Vluchtelingenwerk: Ab Kraaijveld.

VELSEN - Velsen krijgt er dit jaar veel nieuwe inwoners bij uit Syrië en Eritrea. De nieuwe Velsenaren worden door vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Velsen geholpen met het leren van de taal, een baan vinden en inburgeren. IJmuider Courant laat in deze serie zien wat de vrijwilligers doen.

Door Evelien Engele - 1-2-2017, 10:27 (Update 1-2-2017, 10:34)

Het begon met een artikel in IJmuider Courant dat Ab Kraaijevelds aandacht op de vluchtelingen in Velsen bracht. Zijn bijdrage als vrijwilliger was meer dan welkom en ondertussen zet de Driehuizenaar zich al anderhalf jaar...