Trawler van Vrolijk vangt tijdens reis joekel van makreel

Zo lang is dus de makreel.

IJMUIDEN - Een recordvangst voor de trawler H171 Cornelis Vrolijk van de gelijknamige IJmuidense reder. Tijdens een reis in de Golf van Biskaje belandde een makreel van maar liefst 61 centimeter in de netten van de vriestrawler.

Door Pieter van Hove - 1-2-2017, 9:57 (Update 1-2-2017, 9:57)

Vanwege de lengte werd de vis van 2,1 kilo opzij gelegd voor verder onderzoek door Wageningen Marine Research, het voormalige Imares. Edwin van Helmond, projectleider pelagische bemonstering, noemt de bewuste makreel een ’extreem snelle groeier’. De langste makreel die ooit gemeten is tijdens een onderzoekssurvey blijkt 58 centimeter te zijn. Dan is deze nog een stukje langer. Van Helmond: ,,De reguliere lengte is tussen de dertig en veertig centimeter.’’

Het exemplaar is na aankomst in de haven van IJmuiden overgebracht naar het het onderzoeksinstituut aan de Havenkade in de vissersplaats. Bij de vestiging wordt onder meer de leeftijd van vissen bepaald. Dit gebeurt aan de hand van otolieten, de wetenschappelijke naam voor gehoorsteentjes, die uit de vissen worden gepeuterd. Die kennis kan van pas komen bij verder onderzoek, zoals het doen van bestandsschattingen van de makreel.

Daarmee kunnen vergelijkingen met voorgaande jaren worden getrokken en voorspellingen voor de komende jaren worden gedaan. De gevangen makreel was trouwens zeven jaar, aldus Van Helmond. De superlange vis is - net als het overige onderzoeksmateriaal - na het onderzoek vernietigd.