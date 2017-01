Even coureur of monteur zijn

Foto UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS Leerlingen van De Rozenbeek besturen de wagens op de racebaan.

VELSERBROEK - Leerlingen uit groep zes, zeven en acht van basisscholen De Beekvliet en De Rozenbeek wanen zich coureur en monteur tijdens de Slotcar Challenge, een wedstrijd waar het er om gaat de miniatuur racewagen zoveel mogelijk rondes te laten rijden.

Door Evelien Engelee.engele@hollandmediacombinatie.nl - 31-1-2017, 15:49 (Update 31-1-2017, 15:49)

Wie te snel rijdt, vliegt de bocht uit en verliest kostbare secondes op de modelracebaan bij Slipstream Slotracing in Zwaanshoek. Concentratie, teamwork en stressbestendigheid wordt van de leerlingen gevraagd. Dinsdag was het aan groep acht van De Rozenbeek om in tweetallen...