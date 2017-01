Nancy haalt de stress weg bij haar klanten

BEVERWIJK - Nancy Kouwenhoven was in een vorig leven fysiotherapeut. Omdat ze verder wilde kijken naar wat de oorzaak was van

Door Kees de Boer - 31-1-2017, 14:47 (Update 31-1-2017, 14:58)

klachten bij haar patiënten, ging ze zich toeleggen op een andere discipline: de osteopathie. ,,In de osteopathie kijk je naar drie dingen: het bewegingsapparaat, het orgaansysteem en het craniosacrale systeem.” Ze legt uit: ,,De oorzaak van de klacht hoeft niet op de plek van de klacht te zijn. Rugklachten kunnen teruggrijpen naar het feit dat je maanden daarvoor een keer door je enkel bent gegaan. Alles van schedel tot aan het stuitje heeft een eigen beweeglijkheid. Het bindweefsel kan beklemd zijn door bijvoorbeeld stress of verkeerde voeding. Dat kan ook de oorzaak zijn van vermoeidheid, darmproblemen of een hardnekkige chronische blaasontsteking.”

Nancy behandelt een diversiteit aan klachten: van whiplashklachten tot aan huilproblemen bij baby’s. ,,Ik heb vooraf altijd een vraaggesprek. Dan onderzoek ik de beweeglijkheid van de wervelkolom en andere gewrichten. Ook test ik de beweeglijkheid van de structuren in buik, borstholte en hoofd. Dat is belangrijk bij mijn werk. Net zoals je een schouder kunt mobiliseren, kun je ook een glijvlak tussen dikke en dunne darm mobiliseren om zo daar de beweeglijkheid te vergroten.”

Ze vervolgt: ,,Ik test ook altijd de wervelkolom. Daaruit vertrekken zenuwen die in groepjes naar de verschillende organen en gebieden lopen. Aan de hand van bewegingsstoornissen van de wervelkolom kun je afleiden waar het probleem elders in het lichaam zit.”

Grote ziektes als kanker en MS kan de Beverwijkse therapeut niet behandelen. ,,Wel kan ik bij mensen met MS zorgen dat het zenuwsysteem zo vrij mogelijk blijft liggen, waardoor irritatie in het systeem zo klein mogelijk blijft.”

Ze heeft geen spijt van de overstap van fysiotherapie naar osteopathie: ,,Ik ben dankbaar dat ik dit werk mag doen. Het voelt heel goed als de patiënt verbetert.”