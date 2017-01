Warme trui aan en de natuur in

DRIEHUIS - Vrijdag 10 februari is het ’warme truiendag’ en om daar aandacht voor te vragen kunnen leerlingen volgende week met het Pieter Vermeulen Museum het natuurpad bewandelen. Verwarming in de klas kan uit, trui aan en hup de natuur in.

Door Evelien Engele - 31-1-2017, 12:01 (Update 31-1-2017, 12:39)

De groenste energie is de energie die je niet gebruikt. En dus kunnen leerlingen vanaf groep vier van dinsdag 7 februari tot en met vrijdag 10 februari gratis het natuurpad lopen.

Het natuurpad is uitgezet in park Schoonenberg. Gewapend met natuurpadtasjes waarin onder andere vogelzoekkaarten, verrekijkers, loeppotjes en nog meer materialen te vinden zijn, gaan de kinderen het park in. De materialen worden gebruikt om het boekje met de opdrachten over bomen, vogels en struiken te beantwoorden. Dat er in de winter ook genoeg waargenomen kan worden, zal snel blijken. Scholen kunnen zich aanmelden om met hun groepen het natuurpad te volgen. Dat kan vanaf dinsdag 7 februari tot en met vrijdag 10 februari om 9.00 uur, 10.30 uur of 13.30 uur. Bij heel slecht weer gaat het niet door. Warme truiendag wordt jaarlijks rond 16 februari gehouden, rond de verjaardag van de inwerkingtreding van het Kyotoprotocol. De bedoeling van het Kyotoprotocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen.