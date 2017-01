Fietsster zwaargewond bij ongeluk in Velsen-Zuid

Foto Ko van Leeuwen Bekijk Fotoserie

VELSEN-ZUID - Bij een ongeluk op de Minister van Houtenlaan in Velsen-Zuid is een fietsster maandagavond zwaargewond geraakt toen ze in botsing kwam met een auto.

Door Internetredactie - 30-1-2017, 20:16 (Update 30-1-2017, 20:16)

Ze is per ambulance en in het bijzijn van een trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer kwam van de Dr. Kuyperlaan en werd aangereden toen ze de Minister van Houtenlaan wilde oversteken. De auto kon niet meer op tijd remmen om een botsing te voorkomen.

De kruising is afgesloten door de politie. De weg is ook een route voor de bus. Het busverkeer loopt vertraging op door het ongeval.