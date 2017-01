Fietser zonder licht moet openstaande boete van een kwart ton ophoesten

Foto: ANP

IJMOND - Een man die in de nacht van vrijdag op zaterdag is aangehouden door de politie in IJmond wegens fietsen zonder licht, bleek nog een openstaande boete van 25.000 euro te hebben.

Door Internetredactie - 28-1-2017, 7:40 (Update 28-1-2017, 7:47)

De aangehouden man kon de boete niet ter plekke betalen en moet daarom 144 dagen de cel in. De boete van een kwart ton blijft staan.

Een schrale troost: hij kreeg uiteindelijk geen bekeuring voor fietsen zonder licht, aldus de politie op Facebook.