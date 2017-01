De vijfde generatie van Café Middeloo

Kees en Sara, de vijfde generatie van Café Middeloo. Bekijk Fotoserie

DRIEHUIS - De zwart-witfoto’s aan de muur, de karakteristieke bar met de buffetkast en de ronde tafel in het midden. Café Middeloo is vol van geschiedenis en Kees is er trots op. Als hij de verhalen mag geloven liep hij als klein kind al rond met een notitieblokje in de hand en een punt van een theedoek in de broekzak gepropt.

Door Evelien Engelee.engele@hollandmediacombinatie.nl - 27-1-2017, 16:36 (Update 27-1-2017, 16:37)

Zelf herinnert hij zich vooral de verjaardagen van oma Fem die steevast in het – toen tijdelijke gesloten – café werden...