Hulp aan huis zonder waarschuwing gestopt

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Françoise Claase (’Fransje’) met dochters Marie-Louise en Marie-Jose (rechts).

SANTPOORT-NOORD - Van de week liet ze een pot jam vallen in de keuken. Wie ruimt het op? Fransje Claase-van Oppen kan het niet meer zelf en haar hulp in de huishouding mag niet meer komen. Kinderen van Fransje zitten met de handen in het haar.

Door Marieke de Kokm.de.kok@hollandmediacombinatie.nl - 30-1-2017, 7:12 (Update 30-1-2017, 7:12)

Al zeven jaar krijgt de Santpoortse Françoise - maar iedereen zegt Fransje - hulp bij het huishouden. Een paar uurtjes per week komt er iemand stofzuigen, de badkamer boenen of het bed verschonen. Na een heupoperatie,...