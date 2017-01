Automobilist raakt gewond bij aanrijding in Driehuis

Ko van Leeuwen

DRIEHUIS - Een automobilist is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op het kruispunt van de Waterloolaan en de Minister van Houtenlaan in Driehuis. De man is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk ontstond nadat het leek of de automobilist rechtsaf wilde slaan, maar vervolgens rechtdoor reed. Een andere weggebruiker had dit niet in de gaten en botste op de rechtdoor-rijdende auto. Door de klap raakte het slachtoffer van de weg af en kwam tegen een hek tot stilstand. De man is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Tijdens de afhandeling van het ongeluk was het opnieuw raak. Een passerende bestuurder keek naar het ongeval en zag te laat dat er voor hem werd geremd, met blikschade tot gevolg.