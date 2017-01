Serie over nieuwe sluis

IJMUIDEN - Het werken aan de nieuwe zeesluis bij IJmuiden in opdracht van Rijkswaterstaat verloopt volgens schema. Op het sluizencomplex in de monding van het Noordzeekanaal wordt driftig gebouwd.

Door Pieter van Hove - 27-1-2017, 11:54 (Update 27-1-2017, 12:36)

Vooral op de plek waar de nieuwe zeesluis, de grootste ter wereld, komt te liggen. Sinds enkele maanden werkt aannemersconsortium OpenIJ aan de aanleg van de bouwkuipen voor het binnen- en buitenhoofd van de nieuwe sluis.

Vanuit het logistiek centrum van OpenIJ in het westelijk havengebied van Amsterdam worden tientallen buispalen over het water aangevoerd. Op het Middensluiseiland zijn inmiddels twee mobiele betoncentrales verrezen voor de productie van 300.000 kubieke meter. Oftewel zestig voetbalvelden met een dikte van een meter. Zoveel is nodig voor de sluis.

André van Maris, projectleider bij OpenIJ, legt in de nieuwsbrief van Rijkswaterstaat uit over het waarom. ,,Beton aanvoeren over land is geen optie. De enige weg naar het Sluiseiland loopt over de sluisdeuren, en daar mogen geen vrachtwagens overheen.” De tijdelijke fabrieken bestaan uit containers. De ronde silo’s dienen als opslagplaats.

Om de bouwwerkzaamheden van dichtbij te bekijken, heeft OpenIJ een uitkijkpunt gebouwd ten noorden van de Noordersluis. Een enorme constructie met een lengte van twaalf meter, een breedte van drie meter en een hoogte van zes meter. De uitkijkpost biedt plaats aan maximaal vijftig belangstellenden. Belangstellenden moeten de borden met daarop 'Uitkijkpost Noordersluis' volgen.

Deze krant begint vandaag een serie over de bouw van de zeesluis. Elke zaterdag lichten wij een aspect van dit reuzenproject toe. Vandaag aandacht aan het waarom van de nieuwe sluis.