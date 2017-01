Schepen als kurk in de flesopening

foto United Photos/Toussaint Kluiters Jan Rienstra van Rijkswaterstaat op de uitkijkpost bij het sluizencomplex.

IJMUIDEN - Jan Rienstra geeft een praktijkvoorbeeld waarom een nieuwe, grote zeesluis dringend gewenst is.

Door Pieter van Hove - 27-1-2017, 11:47 (Update 27-1-2017, 12:32)

,,Ik ben eens meegevaren met een groot schip naar het sluizencomplex. We pasten nét in de Noordersluis. Maar het was net als een kurk op de fles. Het was een kwestie van meters.’’ Maar de omgevingsmanager van Rijkswaterstaat weet ook dat het is voorgekomen dat een cruiseschip te groot was voor de sluizen. ,,Die moest toen uitwijken naar Rotterdam.’’

Vandaar dus de komst van een nieuwe sluis, met...