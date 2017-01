Milieubelasting is ook zonder ring al erg groot

IJMUIDEN - Geluidsoverlast van scheepvaart, vrachtwagens en automobilisten. Fijnstof in de lucht en roet van het verkeer. IJmuiden-Noord heeft al genoeg te verstouwen op milieugebied en dus is Dirk Weidema fel tegen de komst van een Kleine Ring.

Door Marieke de Kok - 27-1-2017, 6:56 (Update 27-1-2017, 6:56)

,,Het is genoeg’’, zegt hij strijdvaardig in zijn woonkamer aan de IJmuiderstraatweg. Het prachtige uitzicht is tekenend voor het probleem dat hij aankaart. Grote rookpluimen van de industrie. Verkeer raast ondertussen voorbij op de Kanaalstraat. ,,Wij krijgen sowieso al te maken met meer overlast...