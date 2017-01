Telstarspelers gaan leerlingen leren hoe te leven als een prof

VELSEN-ZUID - Spelers van Telstar willen leerlingen van groep zeven en acht wegwijs maken op het gebied van gezonde voeding en leren hoe verantwoord met geld om te gaan.

Door Evelien Engele - 26-1-2017, 14:18 (Update 26-1-2017, 15:30)

’Leven als een Prof’ is een creatief leerprogramma dat Telstar in samenwerking met Tata Steel gaat beginnen.

Op dit moment zijn er drie plannen ontwikkeld. De voedselspeurtocht, ‘ik hou van Telstar’ en ‘de jongens tegen de meisjes’. Elk programma heeft een ander tijdsbestek en verloop, maar behandelen dezelfde inhoud. De scholen zijn vrij om te kiezen welk programma het best aansluit bij hun onderwijsprogramma.

Spelenderwijs wordt de kinderen iets bijgebracht. Niet door de leerkrachten, maar door spelers van Telstar. Bij elk programma komen er twee enthousiaste spelers op schoolbezoek die hun kennis tijdens de opdrachten en spellen op subtiele wijze overbrengen aan de jonge deelnemers.

Jongerenwelzijn

,,Wij vinden het belangrijk dat de jongeren nu al wat leren over de dingen die ertoe doen: gezond eten, bewegen en leren omgaan met geld”, licht Steef Hammerstein, commercieel directeur van Telstar, toe.

Tata Steel zet zich, door middel van zijn Community Partnership Programma, in voor de lokale gemeenschap door initiatieven te steunen die het economische- en sociale welzijn bevorderen van de directe omgeving. Het omgevingsbeleid van Tata Steel heeft als thema ’Future Generations’ waarmee het staalbedrijf ernaar streeft het welzijn van de jongeren in de omgeving positief te beïnvloeden.

Geïnteresseerde scholen kunnen zich aanmelden via administratie@sctelstar.nl" target="_blank" title="">administratie@sctelstar.nl of door te bellen met de club op 0255-546920. Aan het gehele programma zijn geen kosten verbonden. Donderdag ging het programma van start bij de Jan Campertschool in Driehuis.

