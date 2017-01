Gerrit Plug wist waarom hij viste

UNITED PHOTOS DE BOER BV Kapitein Gerrit Plug en 'zijn' KW 171 die vorige week donderdag arriveerde en in de nacht van vrijdag op zaterdag de IJmuidense haven alweer verliet voor een nieuwe reis.

Een markant persoon in de visserijwereld is overleden. IJmuidenaar Gerrit Plug, schipper bij onder andere de rederijen Vrolijk en Parlevliet & Van der Plas, is afgelopen zondag in een ziekenhuis in Glasgow overleden. De vrijdag daarvoor was hij ziek geworden aan boord van de trawler KW174 Annie Hillana en door een helikopter naar vaste wal gebracht. Hij is 60 jaar geworden.

Gerrit Plug komt uit een oud Noordwijks schippersgeslacht. Zijn vader Bertus heeft ook bij Parlevliet & Van der Plas gevaren, zijn...