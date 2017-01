Wijkplatform Velsen-Noord wint: wel eenrichtingsverkeer Wijkerstraatweg

VELSEN-NOORD - Voor de ventweg van de Wijkerstraatweg in Velsen-Noord blijft éénrichtingsmaatregel van kracht. Een proef om het verkeer van twee kanten gebruik te laten maken van de weg gaat niet door.

Door Pieter van Hove - 25-1-2017, 16:13 (Update 25-1-2017, 18:10)

De gemeente Velsen heeft hiertoe besloten na protesten van het Wijkplatform Velsen-Noord. Ook in honderden keren gereageerd op een Facebook-actie.

De bewonersorganisatie had te kennen gegeven dat in de nieuwe situatie de kans op ongelukken veel groter is. Al jaren geldt voor de ventweg van de belangrijkste doorgangsweg door Velsen-Noord een...