Jeugd kan lasergamen in De Koe Velserbroek

VELSERBROEK - Jongerencentrum De Koe staat zaterdag 28 januari in het teken van lasergamen. Leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisschool kunnen zich van 18 tot 20 uur hierin uitleven, daarna zijn van 20 tot 22 uur de middelbare scholieren aan de beurt.

Door Joan Voormeer - 24-1-2017, 19:41 (Update 24-1-2017, 19:41)

Een afgeschermd deel van de discoruimte is niet beschikbaar, want hier wordt aan boogschieten gedaan door de teams die op dat moment niet aan de beurt zijn.

Je kan je opgeven als individu, maar leuker is per team (max. 6 personen). Toelating is op volgorde van aanmelding, er zijn maximaal 24 plekken per leeftijdsgroep beschikbaar.

Opgeven is noodzakelijk: doe de namen en het geld (€2 p.p.) o.v.v. minstens één telefoonnummer in een envelop en bezorg deze bij De Koe, Zadelmakerstraat 3.