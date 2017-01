Actrice Esmée van Kampen: ’Ik geef ieder kind mee: wees jezelf’

Foto United Photos/Remco van der Kruis Musicalster Esmée van Kampen speelt een spel met de leerlingen voordat ze met haar invalles begint.

VELSERBROEK - Wie kent Esmée van Kampen niet als Tracy Turnblad in de musical Hairspray of als Zuster Maria Patricia in Sister Act? Leerlingen van Dansschool Michelle in Velserbroek hebben het geluk dat Esmée tijdelijk als invaller enkele musicallessen overneemt.

Door Evelien Engele - 24-1-2017, 17:45 (Update 24-1-2017, 18:53)

Esmée hoefde er niet lang over na te denken toen vriendin Eline Schmidt vertelde een invalkracht te zoeken voor de musicallessen op de Velserbroekse dansschool wegens diens zwangerschapsverlof. Het is haar derde week en ze is laaiend enthousiast over hoe het gaat....